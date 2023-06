"A Guarda Nacional Republicana (GNR), através da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF) com a Lancha de Patrulhamento Costeiro (LPC) Bojador, hoje, dia 24 de junho, integrou uma operação de busca e salvamento (SAR), de 57 migrantes, em coordenação com MRCC Roma, no âmbito da Operação Conjunta THEMIS 2023", foi referido em comunicado.

"Durante uma ação de patrulhamento, após o alerta das autoridades italianas, para um veleiro suspeito de transportar migrantes a bordo, pelas 00h30, a LPC Bojador, foi acionada. A deteção da embarcação ocorreu pelas 05h30 com recurso aos sistemas de vigilância existentes na LPC Bojador e já com a presença de uma embarcação da Guardia Costiera no local, deu-se início à operação de transferência dos migrantes para bordo da embarcação italiana, dando-se a mesma por concluída pelas 06h30", é explicado.

Depois disso, "iniciou-se o deslocamento, com os migrantes a bordo da embarcação da Guardia Costiera, tendo como destino o Porto de Rocella Jónica".

De recordar que a GNR está a ajudar a "controlar os fluxos de migração e impedir a criminalidade transfronteiriça" numa operação "que decorrerá até 12 de julho de 2023".