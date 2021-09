De acordo com um comunicado daquela força policial, a Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, apreendeu na quinta-feira 70 quilos de pescada branca, que se encontravam já no interior de uma viatura.

"No âmbito de uma ação de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque e comercialização de pescado fresco, nas imediações do porto de pesca costeira de Aveiro, os militares da Guarda abordaram uma viatura que transportava o pescado, sem que possuísse a medida mínima regulamentar para ser comercializado, resultando na sua apreensão", descreve a GNR.

No decorrer da ação foram identificados dois homens, de 23 e 43 anos, alegadamente os responsáveis pelo transporte, e elaborado o respetivo auto de contraordenação.

"A GNR alerta que uma medida de gestão sustentável do pescado é o respeito das medidas mínimas de captura, cujo objetivo é melhorar a rentabilidade potencial do recurso", sublinha o comunicado policial.