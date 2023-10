Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal informou que a apreensão ocorreu durante uma operação policial de fiscalização rodoviária com o objetivo de prevenir a realização de corridas ilegais e desocupar a via pública.

Os militares do Destacamento de Trânsito de Setúbal da GNR deslocaram-se ao Parque Industrial do Seixal, na madrugada deste sábado, onde decorria uma concentração de corridas ilegais, com cerca de 50 veículos, explicou aquela força de segurança.

O evento decorria sem qualquer tipo de licenciamento, provocando constrangimentos ao fluxo rodoviário e pondo em causa a segurança do elevado número de espetadores presentes, segundo precisou a mesma nota informativa.

No decorrer da operação foram fiscalizados diversos veículos automóveis e motociclos, tendo sido intercetados e fiscalizados 42 condutores, elaborados 35 autos de contraordenação e apreendidos nove veículos por alterações às características e falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Na ação, indicou ainda a GNR, foram elaborados 13 autos de contraordenação por transformação de veículos, por existência de veículos com alterações às características construtivas e por existência de veículos com características não averbadas no Documento Único Automóvel.

Foram também elaborados dois autos de contraordenação por falta de inspeção periódica obrigatória, dois autos de contraordenação por falta de uso de cinto de segurança e dois autos de contraordenação por desobediência ao sinal regulamentar de paragem.

Na ação foram ainda efetuados três autos de contraordenação por os veículos circularem com os pneus abaixo dos limites legalmente permitidos.

A ação decorreu com o reforço do Destacamento Territorial de Almada e do Grupo de Intervenção de Ordem Pública, da Unidade de Intervenção da GNR.

No comunicado, a GNR refere que com estas ações procura prevenir e reprimir estes fenómenos que colocam em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública.

E acrescenta que operações do género visam sensibilizar para o cumprimento nas regras de homologação de veículos, componentes e sistemas ou acessórios, procurando que a circulação destes veículos seja realizada de forma segura e supervisionada.