Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR refere que os suspeitos, seis homens e duas mulheres entre os 22 e os 69 anos, alguns com antecedentes criminais por homicídio com arma de fogo, foram detidos na terça-feira na sequência de uma investigação que decorria há cerca de dois anos pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Grândola.

"Foi possível apurar a existência de uma rede que se dedicava à prática reiterada de crimes de falsificação de documentos, burlas a particulares para obtenção de viaturas e burlas a entidades bancárias tendo em vista a obtenção de créditos, bem como furtos e roubos" nos cinco distritos, explica a guarda.

Segundo a GNR, o grupo falsificava diversos documentos, como comprovativos de transações bancárias, recibos de vencimento, documentos de serviços de finanças e cheques bancários, entre outros, "permitindo que fossem 'adquiridos' veículos a pessoas particulares ou 'adquiridos' créditos bancários".

O "esquema", de acordo com a guarda, "por diversas vezes, resultava, posteriormente, em furtos ou roubos, nos casos em que as vítimas ofereciam resistência".

Durante a operação, foram efetuadas buscas domiciliárias, em garagens e em veículos, tendo sido apreendida documentação falsificada e carimbos, cinco computadores e diverso material informático e de impressão, 2.880 euros em numerário, três veículos, 12 telemóveis, uma espingarda caçadeira, uma pressão de ar e vários artigos em ouro.

Ainda segundo a GNR, os arguidos, alguns com antecedentes criminais por homicídio com arma de fogo, roubos com arma de fogo, burla qualificada, falsificação de documentos, furto qualificado e viciação de veículos, vão ser presentes ao Tribunal Judicial de Setúbal para aplicação de eventuais medidas de coação.

Na operação estiveram envolvidos um total de 150 efetivos dos NIC dos comandos territoriais de Setúbal e Portalegre, Grupo de Intervenção de Operações Especiais da Unidade de Intervenção da GNR, destacamentos de intervenção dos comandos territoriais de Setúbal, Santarém e Portalegre e ainda da Policia de Segurança Pública.