Ao abrigo da declaração da situação de alerta sobre o risco de incêndio, a GNR vai levar a cabo até domingo ações de patrulhamento aéreo, incidindo nos distritos que se encontram em Estado de Alerta Especial, com risco de incêndio muito elevado e máximo.

“Para além da sua normal guarnição de piloto e mecânico, o helicóptero transporta dois militares da GNR, que estão em permanente observação das áreas florestais, com o intuito de detetar atividades que violem o previsto na referida declaração, ou que configurem comportamentos suspeitos da prática de crimes”, é referido.

Durante o patrulhamento aéreo realizado na quinta-feira, a GNR controlou situações de trabalhos em espaços florestais e viaturas em zonas isoladas que, em coordenação com equipas terrestre permitiram a sua abordagem e fiscalização.

As ações de patrulhamento e fiscalização aérea da GNR visam a realização de queimadas e queimas, a vigilância de acessos, a circulação e permanência no interior dos espaços florestais, bem como nos caminhos florestais, caminhos rurais.

As patrulhas vigiam também a possível “realização de trabalhos nos espaços florestais, com recurso a motorroçadoras de lâminas ou discos metálicos, corta-matos, destroçadores e máquinas com lâmina ou pá frontal”.

Por causa do tempo quente, o Governo declarou na terça-feira a situação de alerta de agravamento do risco de incêndio florestal entre as 00:00 de quarta-feira e as 23:59 de domingo, para todo o território continental.