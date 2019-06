Além dos 42 detidos por condução sob o efeito do álcool, entre as 20:00 de sábado e as 08:00 de hoje, a GNR deteve 10 por condução sem carta de condução oito por tráfico de estupefacientes.

Em relação à sinistralidade, a GNR refere que o balanço aponta para dois feridos graves e 23 feridos leves em 50 acidentes.

No mesmo período, a GNR apreendeu 179 doses de haxixe, 30 doses de cocaína e três máquinas de jogo.

Em relação ao trânsito, a operação de fiscalização da GNR detetou 476 infrações, 162 por excesso de velocidade, 79 por condução com uma taxa de álcool no Sangue superior ao permitido por lei e 35 por falta de inspeção periódica obrigatória.

Do total de infrações, a GNR refere ainda outras 16 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 13 por falta de seguro de responsabilidade civil obrigatório, 10 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução e nove por infrações relacionadas com os sistemas de iluminação e sinalização.