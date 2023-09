Em comunicado, a GNR adianta que no âmbito da Operação ECR 2023 “Transporte rodoviário de passageiros” vai realizar ações de fiscalização que vão incidir na alteração de características e transformação de veículos e sobre os tempos de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais.

Os militares da guarda vão igualmente fiscalizar “velocidades instantâneas do veículo, registadas pelo aparelho de controlo durante as últimas 24 horas, no máximo, de utilização do veículo, e funcionamento do aparelho de controlo (tacógrafo)".

A operação decorre no âmbito do Euro Contrôle Route (ECR), um grupo Europeu de Inspeção de Transportes, que tem por objetivo melhorar a segurança rodoviária e a sustentabilidade, a concorrência leal e as condições de trabalho no transporte rodoviário.

No âmbito da operação, a GNR, que é parceira do ECR, vai desenvolver “ações de fiscalização, no sentido de contribuir para a adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores profissionais, com o objetivo de promover a segurança rodoviária”.