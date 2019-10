Segundo a fonte do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, o caso foi detetado no domingo, naquele concelho do Alto Minho, "havendo suspeitas de que as lontras tenham sido envenenadas".

A fonte adiantou que os animais foram "recolhidos pelo Núcleo de Apoio Técnico (NAT) da GNR para preservação de eventuais vestígios de veneno", sendo que "o auto de notícia foi elaborado pelo Núcleo de Proteção Ambiental do destacamento territorial de Arcos de Valdevez".

"O auto de notícia foi remetido para o SEPNA do Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo que investigará o caso", especificou a fonte.

Contactada pela agência Lusa, a vice-presidente da Câmara de Ponte de Lima, que detém a pasta do Ambiente, Mecia Martins, referiu que "as duas lontras foram detetadas, no domingo, por um funcionário da autarquia que, de imediato, acionou as autoridades".