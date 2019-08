Este artigo é sobre Porto . Veja mais na secção Local

Uma mulher em trabalho de parto foi esta segunda-feira escoltada pela GNR até ao hospital. O veículo onde seguia foi mandado parar num controlo de velocidade na A3, perto de São Mamede de Infesta. Tendo percebido que no interior estava uma mulher com muitas dores, os militares escoltaram o veículo até ao Centro Materno-Infantil do Norte, no Porto.