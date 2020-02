Além disso, acrescentou a força de segurança, três pessoas foram detidas “por desobediência após notificação para abandono do país” e outras duas foram notificadas “para comparecer na delegação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de Setúbal”.

Um restaurante que se situa no local também foi suspenso e multado por “falta de condições de higiene”, sendo apreendida “diversa documentação relacionada com os ilícitos verificados no local”, indicou.

Segundo o comandante da GNR no Montijo, que coordenou a operação, Ricardo Samouqueiro, as coimas para a apanha ilegal de bivalves podem atingir os 3.750 euros.

“Acima de tudo a mensagem que gostaria de passar é que este tipo de bivalves, apanhados nesta zona em que é interdita, não sendo processados e não sendo sujeitos a um controlo higiossanitário, constitui-se como um perigo grande para a saúde pública”, disse à Lusa, no final da investigação.

A operação foi organizada pela GNR e começou pelas 13:00, com a participação de 80 militares, em colaboração com o SEF, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, a Autoridade para as Condições do Trabalho, a Autoridade Veterinária do Concelho de Alcochete e do Ministério Público.

Segundo a força policial, os bivalves, “por parecer da autoridade veterinária, foram destruídos em local próprio para o efeito”.