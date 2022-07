"O Comando Territorial de Castelo Branco, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Castelo Branco, ontem, dia 25 de julho, recolheu 14 animais em situação irregular, 11 dos quais exóticos, no concelho de Castelo Branco", pode ler-se no comunicado enviado às redações.

Segundo a GNR, "no decorrer de uma ação de patrulhamento no âmbito da Campanha Floresta Segura 2022", foi detetada,"no meio da floresta, uma quinta com diversos animais em situação irregular, alguns cuja detenção é condicionada mediante documentação e registo no âmbito da Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies da Fauna e da Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES), outros cuja detenção é proibida por ser espécie invasora e ainda outras espécies em que a detenção é condicionada mediante alvará por parte do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)".

Durante a ação foram recolhidos dois suricatas, dois ouriços pigmeus africanos, dois Bufos-de-bengala, dois pavões brancos, duas codornizes, um alpaca, uma tartaruga aquática, um esquilo e um pavão azul.

"No seguimento das diligências policiais foi identificada uma mulher de 65 anos, por não possuir qualquer documentação legal associada aos espécimes", é ainda referido.