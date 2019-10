A denúncia foi feita pelos funcionários da freguesia, alertando a GNR de que se encontrava uma ninhada de cães num contentor do lixo.

Os militares deslocaram-se de imediato ao local e encontraram seis cães recém-nascidos no contentor, no interior de um saco de plástico fechado, estando um dos animais já sem vida, informa a GNR no seu site.

Os cinco cachorros foram recolhidos e estiveram ao cuidado da Associação Protetora de Animais da Covilhã. Todos encontraram famílias de acolhimento temporário para os cuidar e alimentar.

O Núcleo de Proteção Ambiental da Covilhã está a proceder a diligências de investigação, com vista a identificar o autor do abandono. A GNR alerta ainda que "os maus-tratos e o abandono de animais de companhia é crime, punível com pena de prisão".