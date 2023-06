Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta a operação “Hermes – Viajar em Segurança” visa contribuir para a “redução da sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego e apoiar todos os utentes das vias”.

A GNR justifica esta operação com o aumento “substancial de tráfego” durante esta altura do ano face ao afluxo de turistas estrangeiros, de emigrantes e das deslocações de cidadãos nacionais para locais de féria.

As estatísticas dos acidentes de viação “continuam a apresentar números preocupantes no que diz respeito a crianças, jovens e adultos que se fazem transportar nos bancos da retaguarda dos veículos ligeiros de passageiros e nos veículos pesados de mercadorias e de passageiros, sem fazerem uso de sistemas de retenção”, lembra a guarda.

A GNR alerta igualmente para o aumento em 2022 da percentagem de condutores em estado de embriaguez, com uma taxa de álcool no sangue (TAS) superior a 1,2 g/l.

Durante a operação, a GNR vai incidir a fiscalização aos “comportamentos de risco” que colocam em causa a segurança rodoviária, como manobras perigosas de ultrapassagem, condução sob o efeito do álcool e de substâncias psicotrópicas, condução sem habilitação legal, excesso de velocidade, incorreta ou não utilização do cinto de segurança e uso do telemóvel ao volante.