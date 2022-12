Numa votação que contou com mais de 300 mil pessoas, Oxford explicou que 'Goblin mode' é “acordar às 2:00 e arrastar-se para a cozinha, vestindo nada além de uma camisa comprida para fazer um lanche bizarro, como um biscoito salgado com queijo derretido”.

“Esperávamos que o público gostasse de participar no processo, mas este nível de envolvimento com a campanha apanhou-nos totalmente de surpresa. A força da resposta destaca a importância do nosso vocabulário para entender quem somos e processar o que está a acontecer no mundo ao nosso redor”, destacou Casper Grathwohl, presidente da Oxford Languages.

A palavra contou com o 'apoio' de cerca de 93% das 300 mil pessoas que votaram A completar o pódio ficaram ‘metaverse’ (metaverso), no segundo lugar, enquanto ‘#IStandWith’ (‘#euapoio’) ficou na terceira posição.