O jogo esteve disponível pelo menos até à última quarta-feira, 24 de maio, mas a chuva de críticas a que foi sujeito, nomeadamente no Brasil, levou a que a Google tenha decidido retirá-lo da loja de aplicações.

De acordo com relatos de quem fez o download do jogo (mais de 1000 pessoas fizeram-no), o mesmo mostrava imagens de pessoas acorrentadas, algumas delas negras, ao lado de homens brancos "em roupas elegantes", ao passo que os negros "escravizados estavam seminus".

Além destas imagens, o utilizador era incentivado a "obter lucro" com a venda dos escravos, sendo que havia também "uma opção para explorar sexualmente as pessoas escravizadas neste universo virtual".

"Não permitimos aplicações que promovam violência ou incitem ao ódio contra indivíduos ou grupos com base na raça ou origem étnica, ou que retratem ou promovam violência gratuita ou outras atividades perigosas. Qualquer pessoa que acredite ter encontrado uma aplicação que esteja em desacordo com as nossas regras pode fazer uma denúncia", lia-se no comunicado enviado pela Google após receber as queixas.