Para este ritual anual, que pode ser considerado um primo distante da "Tomatina" espanhola, os habitantes começam a recolher a "munição" fornecida pelos donos das vacas de Gumatapura, localizada na fronteira dos estados de Karnataka e Tamil Nadu.

Após a cerimónia de bênção no templo, o esterco é colocado no chão e homens e meninos de todas as idades espalham-se para preparar a sua munição para a batalha.

Muitos visitantes vêm a Gumatapura anualmente para participar nesse ritual, na esperança de prevenir doenças, pois muitos hindus acreditam que o excremento da vaca, um animal sagrado para eles e cuja carne não consomem, tem propriedades curativas.