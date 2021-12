Para Henrique Gouveia e Melo, "a vacina tem de ser considerada na proteção individual, da família e da comunidade" e são estes "três fatores" que permitem proteger a população, já que "não podemos só pensar no indivíduo, não vivemos isolados em sociedade".

Questionado sobre a vacinação de crianças entre os 5 e os 11 anos, o vice-almirante deu apenas um exemplo aos jornalistas. "Imagine que, numa pandemia, precisa de vacinar 100% da população para combater a pandemia. Como é que vai fazer? Não vai vacinar 100% da população? Não estou a dizer que seja necessário, só estou a pôr como hipotético", apontou.

Sobre o elevado número de casos de covid-19 que existem à data, Gouveia e Melo frisou que a teoria da vacinação para combate à pandemia"continua super válida", pensando no número de infeções e mortes que existiam "há um ano, quando ainda não existia vacina".

"Com a incidência que temos hoje, as mortes eram muito superiores às que temos atualmente. Com uma incidência muito superior temos mortes num determinado patamar e isso só se deve à vacina. Se não tivéssemos a vacina isto era uma desgraça, e não é, porque a população está vacinada", afirmou.

Todavia, Gouveia e Melo alertou que "ninguém pode estar tranquilo" com a situação vivida em Portugal, já que "temos de ter todos cuidados", mas garantiu estar "muito mais tranquilo" relativamente há um ano e quanto a "países que têm vacinações inferiores às nossas".