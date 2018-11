“Estas duas linhas de crédito, num montante global de cinco milhões de euros, visam colmatar as necessidades de tesouraria e perdas de rendimento resultantes das quebras de produção" dos associados de organizações do setor, refere, em comunicado, o Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

De acordo com o Governo, uma das linhas, no valor de três milhões de euros, destina-se a apoiar cooperativas agrícolas e organizações de produtores dos setores vitícola e frutícola a nível nacional.

“Com um valor de dois milhões de euros, a segunda linha de crédito tem como beneficiários cooperativas agrícolas e organizações de produtores com sede social nos municípios da região Centro do país, particularmente atingidos pela tempestade Leslie, independentemente do setor”, lê-se no documento.

De acordo com o ministério liderado por Capoulas Santos, em causa está um “montante garantido que será concedido sob a forma de empréstimo reembolsável pelas instituições de crédito com protocolo celebrado com o Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) e com entidades do Sistema Português de garantia Mútuo”.