O governante falava no plenário da Assembleia da Re, no segundo dia de apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024).

"Surgiram aqui inúmeras propostas sobre reduções tarifárias e alargamento de passes de transportes públicos", começou por afirmar Frederico Francisco, que realçou medidas tomadas pelo Governo, como "a criação de passes nas áreas metropolitanas a valores muito mais reduzidos do que existiam anteriormente" ou a criação do passe ferroviário nacional.

"É evidente que esse passe tem limitações, mas mais do que as limitações do passe, estamos conscientes das limitações que a nossa rede de transportes públicos, em particular, que a nossa rede ferroviária tem e a quantidade de investimento que ele precisa e por isso o nosso foco tem de ser continuar a reforçar e a fazer o investimento no alargamento da rede e no alargamento dos serviços", sublinhou.

"Contudo, isso não impede que nós possamos avaliar a possibilidade e avaliar as propostas que existem para se facilitar o acesso aos transportes públicos pela via tarifária", afirmou o secretário de Estado.

Esta tarde, na Comissão de Orçamento e Finanças, os deputados votam várias propostas de alteração ao OE2024, entre as quais uma do Livre que pretende o alargamento do passe ferroviário nacional aos comboios urbanos, interregionais e intercidades.

O PS tem uma proposta - com aprovação garantida devido à maioria absoluta - que prevê a criação do Cartão da Mobilidade, com o objetivo de incentivar as empresas a comparticipar as despesas de mobilidade dos seus empregados, bem como uma proposta que cria o programa "Incentiva +TP", que substitui o Programa de Apoio à Redução Tarifária e o Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público (PROTransP).

O BE e o PCP propõem uma redução do preço dos passes dos transportes coletivos de passageiros.

O PAN e o BE querem que a gratuitidade do passe sub23 seja alargado a mais jovens.