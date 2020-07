Sem adiantar prazos para a conclusão deste processo, João Pedro Matos Fernandes referiu apenas que o investimento global será de cerca de 4,5 milhões de euros, destinados à rearborização da área ardida e à beneficiação de rede viária florestal.

Esses números já tinham sido divulgados no início do mês pelo presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Nuno Banza, que, ouvido também no parlamento, referiu que já foram rearborizados 1.039 hectares de um total de cerca de 2.500 do Pinhal do Rei.

O presidente do ICNF perspetivou, igualmente, que o plano previsto possa estar concluído até 2022.

A Mata Nacional de Leiria, também conhecida por Pinhal de Leiria e Pinhal do Rei, é propriedade do Estado. Tem 11.062 hectares e ocupa dois terços do concelho da Marinha Grande. A principal espécie é o pinheiro bravo.

No incêndio de 15 de outubro de 2017 arderam 9.480 hectares de área, equivalente a 54% do território do concelho e 86% da Mata Nacional de Leiria.