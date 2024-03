Com a saída do líder dos centristas para o Governo, Álvaro Castello-Branco vai assumir o mandato de deputado, confirmou à Lusa fonte oficial do CDS-PP.

Álvaro Castello-Branco é vice-presidente do CDS-PP e é o nome seguinte na lista pelo Porto indicado pelo partido, o círculo pelo qual foi eleito Nuno Melo.

O dirigente já foi deputado ao longo de quatro legislaturas, a mais recente a que começou em 2015 e terminou em 2019.

Álvaro Castello-Branco foi também vice-presidente da Câmara Municipal do Porto e líder daquela Comissão Política Distrital do CDS-PP.

O CDS-PP concorreu às eleições legislativas do passado dia 10 de março em coligação com o PSD e o PPM, a Aliança Democrática (AD), e conseguiu eleger dois deputados: Nuno Melo (pelo círculo eleitoral do Porto) e Paulo Núncio (pelo círculo eleitoral de Lisboa).

O primeiro-ministro indigitado, Luís Montenegro, e os ministros do XXIV Governo Constitucional tomam posse na terça-feira e os secretários de Estado dois dias depois, estando o debate do programa de Governo marcado para 11 e 12 de abril.