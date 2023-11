O anúncio foi feito pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, após inaugurar a primeira câmara gama digital do país (equipamento para realização de diagnóstico), no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Segundo Ricardo Mestre, as verbas vão ser suportadas por uma nova linha da reprogramação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), de 100 milhões, a que junta outra linha de investimento de 17 milhões de euros.

“Estamos num processo de grande investimento no SNS e de reformulação do seu parque tecnológico, modernizando-o e trazendo para o país aquilo que de melhor existe no mundo em termos de tecnologia”, salientou o governante.