O Governo adiantou os concelhos que recuam, se mantém e os que avançam no desconfinamento. De acordo com o anuncio da ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, a situação é a seguinte:

Recuam

Arganil

Golegã

Mantém

Montalegre

Odemira

Avança

Lamego

O resto do país continua com as medidas em vigor da Fase 1 de maio.

Todavia, existem concelhos que devem estar numa situação de alerta. A saber:

Tavira

Vila do Bispo

Vila Nova de Paiva

Chamusca

Lisboa

Salvaterra de Magos

Vale de Cambra

Há mais de dez freguesias da capital com uma taxa de incidência acima dos 120 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, acima dos limites de segurança definidos pelas autoridades da saúde, sendo que os dados da DGS apontam mesmo para um agravamento da incidência em quase todas as freguesias.

Sobre esta situação, a ministra adiantou que "as medidas que se aplicam a Lisboa foram adiantadas anteontem".

Portugal não registou nenhuma morte relacionada com a covid-19 nas últimas 24 horas, mas conta com mais 572 novos casos de infeção. Só a região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza 264. Veja aqui os números do último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).