"Esta revisão das projeções de crescimento económico vai-nos permitir rever o nosso elenco de medidas já com solidez", disse o ministro das Finanças, Fernando Medina, em Lisboa, sinalizando que "ainda hoje" o Conselho de Ministros vai proceder a essa revisão, acrescentando que o conteúdo desta reunião governamental será apresentado ao país pelo primeiro-ministro, António Costa.

Fernando Medina está hoje a apresentar o Programa de Estabilidade (PE) 2023-2027, documento no qual o Governo revê em alta a projeção de crescimento da economia portuguesa para 2023, face à projeção apresentada no Orçamento do Estado para 2023 (OE2023), antecipando ainda uma descida da inflação e prevendo um défice de 0,4% - em linha com o valor de 2022.

Questionado se teria margem para reduzir mais o défice em 2023, o ministro das Finanças referiu que sim, que "há [mais margem]", acrescentando que a opção do Governo foi dar mais apoio às famílias ao invés de reduzir mais o défice.