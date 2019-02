O Plano, que surgiu na sequência da derrocada parcial de uma estrada em Borba, em novembro passado, deve ser executado em três anos, num investimento estimado de 14,3 milhões de euros suportados pelos exploradores das pedreiras ou pelos proprietários dos terrenos onde estas se localizam.

No entanto, estão disponíveis 2,2 milhões de euros anuais de fundos públicos, através do Fundo Ambiental, para “situações de manifesta urgência”.

O Plano define “as medidas prioritárias, urgentes e extraordinárias, a iniciar em 2019 e a executar até ao final de 2021, com vista a evitar ou, pelo menos, reduzir a situação de criticidade detetada”, é destacado no comunicado do Conselho de Ministros.

Numa nota de esclarecimento, o ministério do Ambiente e da Transição Energética (MATE) salientou que o plano “tem por objetivo apurar a situação real das pedreiras existentes em todo o território continental e permitir a avaliação da necessidade de intervenção, tendo como prioridade a proteção de pessoas e bens e do ambiente”.

No âmbito do Plano, a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) irá notificar “todos os exploradores das pedreiras ou os proprietários dos terrenos onde as mesmas se localizam para o cumprimento das suas responsabilidades e obrigações”, salientou o MATE.

A Empresa de Desenvolvimento Mineiro (EDM) tem como missão sinalizar as pedreiras em situação crítica, “com vista a garantir a proteção de pessoas e bens e do ambiente”.