“O Governo assumiu o compromisso de fortalecer a Administração Pública, promovendo a sua eficiência e sustentabilidade e proporcionando condições de trabalho digno para os seus profissionais. Foi neste quadro que o Governo apresentou a sua proposta de estratégia para a revisão do conjunto de carreiras que desde 2009 permanece ainda por rever”, divulgou, em comunicado, o Ministério das Finanças.

Neste sentido, foi proposto o inicio da revisão das carreiras transversais à administração pública, nomeadamente, as da área da fiscalização, informática e inspeção.

“Este processo não prejudica os processos de revisão de carreiras setoriais que se encontram em curso com as respetivas tutelas e com o necessário acompanhamento do Ministério das Finanças”, referiu.

De acordo com o Ministério, foi ainda transmitido às estruturas sindicais o ponto de situação do descongelamento das carreiras na administração central, bem como os dados de janeiro que concluem que 40 mil trabalhadores já receberam a valorização compensatória em janeiro e fevereiro.