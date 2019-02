O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, deu hoje posse a três novos ministros, que assumiram as pastas das Infraestruturas e Habitação, da Presidência e do Planeamento, e a quatro secretários de Estado, reconduzindo outros quatro.

“Olhamos para esta remodelação como ela é: surge para responder a uma apresentação de uma candidatura às europeias, não para corresponder a alguma alteração política ou para responder a problemas políticos dentro do executivo e por isso desse ponto de vista é uma remodelação governamental para responder a uma lista às europeias”, defendeu, em declarações à agência Lusa, o líder parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares.

Dos novos membros do Governo e das alterações dentro do Governo, o BE desejava que “houvesse de facto motivações também para corrigir algumas das questões políticas em cima da mesa”, particularmente a necessidade de valorizar o investimento público.

Questionado sobre a mudança do secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Filipe Soares desvalorizou esta questão, uma vez que “mais importantes do que as pessoas são ideias e as políticas que as pessoas estão a representar”.

“Nós lidámos bem com o secretário de Estado Pedro Nuno Santos, lidaremos de forma igualmente bem com outros secretários de Estado para cumprir as mesmas funções”, assegurou.