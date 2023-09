“Sobre a tragédia com uma criança de 03 anos no Rio de Janeiro, já solicitei esclarecimentos e providências aos órgãos de direção da PRF [Polícia Rodoviária Federal] naquele estado. Estou aguardando a resposta, que será comunicada imediatamente”, escreveu nas redes sociais, o ministro da Justiça brasileiro, Flávio Dino.

A menina de três anos está internada e em estado grave depois de ter sido baleada enquanto passava de carro com a sua família pela Baixada Fluminense do Rio de Janeiro. De acordo com a família, os tiros foram disparados pela polícia.

As autoridades dizem que o carro tinha registo de roubo, sendo que o pai da criança garantiu não ter conhecimento disso quando comprou a viatura.

A PRF já expressou o “mais profundo pesar e solidariza-se com os familiares da vítima” e anunciou o afastamento dos três polícias envolvidos.

No mais recente comunicado, a PRF garantiu que vai investigar com “legalidade, transparência e rapidez” os factos, mas sublinhou não ser “legítimo o uso de armas de fogo contra veículo que desrespeite bloqueio policial em via pública, a não ser que o ato represente um risco imediato de morte ou lesão grave aos agentes de segurança pública ou terceiros.”