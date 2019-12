Washington, que acusa a Huawei de cooperar com o Governo chinês e os seus serviços de inteligência e de representar um risco para a segurança nacional dos EUA, tem ainda pressionado vários países, incluindo Portugal, a excluírem a Huawei na construção de infraestruturas para redes móveis de quinta geração (5G).

As autoridades norte-americanas restringiram ainda os negócios com várias empresas chinesas que desenvolvem sistemas de reconhecimento facial e outras tecnologias de inteligência artificial que acusam de estar associadas à repressão contra grupos minoritários muçulmanos na China.

Analistas da corretora estatal chinesa China Securities estimam que entre 20 a 30 milhões de peças serão trocadas como resultado da diretiva chinesa, com a substituição em larga escala a arrancar no próximo ano.

As substituições vão ocorrer a um ritmo de 30%, no próximo ano, 50% em 2021 e 20% no ano seguinte.

No entanto, analistas consideram difícil substituir o ‘software’ por alternativas domésticas, já que a maioria dos fornecedores desenvolve produtos para sistemas operacionais norte-americanos, como o Windows da Microsoft e o macOS da Apple.

Embora a Microsoft tenha produzido uma “Edição do Governo Chinês” do Windows 10, em 2017, através da sua ?joint venture’ chinesa, a diretriz emitida por Pequim estipula que os clientes do governo devem mudar para sistemas operacionais inteiramente chineses.

Os sistemas operacionais caseiros da China, como o Kylin OS, têm um ecossistema muito menor de programadores que produzem software compatível.