De acordo com o comunicado enviado às redações, o governo propõe-se a "valorizar" os bombeiros através "de um processo de "definição e clarificação das carreiras e respetiva valorização profissional". Assim o governo quer criar "uma maior atratividade às carreiras dos bombeiros profissionais" e um "maior estímulo aos bombeiros voluntários", "dignificando e impulsionando o voluntariado, bem como as adequadas motivações profissionais".

O grupo de trabalho terá a coordenação do Gabinete do Secretário de Estado da Proteção Civil, integrado por um representante de cada um dos gabinetes a envolver - da Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais, da Secretária de Estado da Administração Pública, do Secretário de Estado da Segurança Social e do Secretário de Estado do Trabalho.

Para além destes, o grupo de trabalho também é composto pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) e representantes que integram o Conselho Nacional de Bombeiros, designadamente a Liga dos Bombeiros Portugueses, a Escola Nacional de Bombeiros, a Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, a Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários e outras "entidades que este grupo de trabalho entenda auscultar", pode-se ler.