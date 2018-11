"Nós temos aqui um instrumento comunitário, o Interreg V-A, que é essencialmente aquele que está desenhado no âmbito da União Europeia para as políticas fronteiriças e para a resolução das questões fronteiriças. Temos é um problema ou uma pequena questão: é que a nossa fronteira é completamente diferente das outras fronteiras do contexto europeu", explicou João Paulo Catarino.

O governante falava na sessão de abertura das Jornadas EUROACE, subordinadas ao tema "Desafios Demográficos e Envelhecimento", que decorrem em Vila Velha de Ródão, distrito de Castelo Branco.

João Paulo Catarino sublinhou que a fronteira entre Portugal e Espanha está associada a regiões com rendimentos per capita mais baixos, com menos população e com um índice de envelhecimento substancialmente maior do que o contexto nacional de ambos os países.

"E, efetivamente, nos outros países da EU, é precisamente o contrário. Normalmente, as regiões de fronteira são aquelas que têm uma pujança económica maior. Quando a UE desenha uma política transfronteiriça, se Portugal e Espanha, se não definimos uma estratégia conjunta, temos mais dificuldades em convencê-los de que nós precisamos de uma política efetivamente específica para estes territórios de fronteira", sustentou.