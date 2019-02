O Conselho do Governo Regional da Madeira decidiu hoje conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval aos trabalhadores dos serviços, institutos e empresas públicas sob sua tutela.

Nestas entidades haverá, igualmente, tolerância de ponto na parte da manhã da quarta-feira seguinte, lê-se no comunicado relativo às conclusões da reunião do Conselho do Governo da Madeira, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, realizada hoje no Funchal.

Também hoje, o Governo dos Açores decidiu conceder tolerância de ponto na terça-feira de Carnaval aos trabalhadores da Administração Pública Regional.

A concessão da tolerância de ponto pelo presidente do executivo, o socialista Vasco Cordeiro, foi divulgada numa nota do Governo Regional enviada às redações e consta de um despacho publicado hoje em Jornal Oficial.

O Governo da Madeira decidiu ainda criar o Dia Regional dos Cordofones Tradicionais Madeirenses, a 04 de fevereiro, com vista a promover uma maior consciencialização da população sobre a importância de preservação e divulgação dos cordofones tradicionais madeirenses (braguinha, o rajão e a viola de arame).

O Governo Regional da Madeira autorizou ainda, entre outras medidas, a celebração de contratos-programa com 39 Casas do Povo e duas associações, no valor de 481.368 euros e 14 protocolos de desenvolvimento com os grupos participantes no cortejo alegórico do Carnaval até ao montante de 310.557,50 euros.