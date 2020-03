Esta foi uma das medidas anunciadas em conferência de imprensa pelo presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, que salientou que “a Madeira não pode estar à espera do Governo da República” para impedir aterragem de voos provenientes de países que estão em situação mais problemática.

“Vamos decretar quarentena e isolamento social obrigatórios a qualquer passageiros que desembarque nos aeroportos do Porto Santo e da Madeira-Cristiano Ronaldo”, declarou, sublinhando: “Isto é para cumprir”.

A medida entra em vigor às zero horas deste domingo.

Outra medida adotada, devido a propagação dos casos de Covid-19 no país, é a isenção de pagamento das contas de água e luz para a população da região desde 16 a 31 março.

O Governo da Madeira já tinha decidido fechar os portos e marinas à entrada de cruzeiros e iates e colocado controlo de temperatura corporal a passageiros e tripulantes que aterram no aeroporto. O executivo mostrou também intenção de suspender os voos com origem em países com cadeias de transmissão activas, nomeadamente Dinamarca, Espanha, França, Alemanha e Suíça.