“Há uma situação misteriosa relativamente a esse dinheiro, porque o senhor ministro [do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques] diz que tem esse dinheiro e quando nós fomos à reunião da reprogramação dos fundos comunitários foi constatado que o dinheiro não estava lá”, disse Miguel Albuquerque, no âmbito de uma visita que efetuou à freguesia do Monte, nos arredores do Funchal.

O governante insular foi visitar as obras de regularização e canalização do Ribeiro do Monte, a montante do Largo do Fonte, um investimento na ordem dos 1,2 milhões de euros que considerou “importante para a segurança da população” do Funchal e daquela freguesia.

“O ministro diz que tem o dinheiro, mas na reprogramação dos fundos não está”, insistiu o responsável do executivo insular.

A 04 de julho, numa comissão parlamentar na Assembleia da República, o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que o ritmo das obras é uma "responsabilidade política" do Governo Regional.