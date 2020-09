Esta é uma das deliberações que constam do texto das conclusões da reunião semanal do executivo regional de coligação PSD/CDS, que decorreu na sede do governo insular, na Quinta Vigia.

No mesmo documento pode ler-se que o governo madeirense determina que estes encargos financeiros sejam assegurados pelo Orçamento Regional, explicando que “esta resolução advém do facto de não ter havido concorrentes e, consequentemente, apresentação de propostas no concurso limitado por prévia qualificação” do Hospital Central da Madeira, o que impediu a adjudicação da obra e, consequentemente, o “referido procedimento de contratação pública extinguiu-se”.

“Acrescente-se que a realização dos trabalhos previstos para o presente procedimento permitirão antecipar o início da execução do Hospital Central da Madeira”, destaca o executivo insular na nota.

O governo madeirense também aprovou uma resolução que autoriza a “livre prática de atividade física e desportiva do escalão sénior do setor federado, nas modalidades coletivas, das equipas que participam nos campeonatos nacionais”.