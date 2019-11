"Para aumentar a probabilidade de sucesso das estratégias de valorização destes territórios de baixa densidade é necessário progredir na perceção do seu autêntico potencial e ter a capacidade de vislumbrar as particularidades de cada região e encarar muitos constrangimentos como oportunidades que verdadeiramente representam", afirmou Isabel Ferreira.

A governante, falava em Castelo Branco, durante a sessão de abertura do Congresso "INOVACTION", organizado pela InovCluster - Associação do Cluster Agro-Industrial do Centro, pelo CATAA - Centro de Apoio Tecnológico Agroalimentar e pelo CEi - Centro de Empresas Inovadoras.

Isabel Ferreira realçou a importância do agroalimentar para estas regiões, um setor que pode "valorizar enormemente" os territórios e dar-lhes uma projeção, não só nacional, como internacional.

"Por isso, é muito importante e só as pessoas que estão nos territórios do interior é que sabem perceber as especificidades dos seus próprios territórios, o seu conjunto de condições únicas e exclusivas e, no caso particular do setor agroalimentar, a excelência dos seus produtos endógenos, que é muito importante para poderem ser encarados como fatores de diferenciação positiva e como catalisadores do desenvolvimento do interior", sublinhou.

Contudo, adiantou que não chega apenas investir em produtos endógenos sem trazer associada a estes produtos mais conhecimento, tecnologia e inovação que permitam aumentar, quer a capacidade produtiva, quer depois a capacidade de industrialização para estes produtos e serviços.

"Só assim é que permitirão a captação e fixação de pessoas. Além das infraestruturas tecnológicas é muito importante ter sempre as instituições de ensino superior e unidades de investigação muito próximas. É muito importante ter sempre investigadores mobilizados para estes projetos", frisou.

A secretária de Estado referiu-se ainda ao programa de valorização do queijo da região Centro, uma fileira que disse constituir "uma enorme riqueza da região Centro de Portugal" e que constitui um dos principais produtos endógenos com maior potencial, devido ao elevado grau de especialização verificado nesta região.