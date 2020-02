A ministra da Cultura lembra também que, “motivado pelas suas pertenças culturais, Tozé Martinho foi ainda autor do livro de contos ‘Coisas do Dinheiro’ e do romance ‘Dá-me Apenas Um Beijo’”.

“A sua vivência profissional e cordialidade suscitaram um largo apreço e empatia junto de várias gerações do público português e da comunidade de atores e autores nacionais”, refere Graça Fonseca, que termina o comunicado enviando “sentidas condolências” à família e amigos de Tozé Martinho.