Numa portaria hoje publicada no Diário da República, o Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural “estabelece medidas de proteção fitossanitária adicionais destinadas à erradicação, no território nacional, do inseto de quarentena 'Trioza erytreae Del Guercio'”, portador “da bactéria também de quarentena 'Candidatus liberibacter', causadora de uma das mais graves doenças que afeta os citrinos”, também conhecida por psila africana.

De acordo com as novas normas que entram em vigor na quinta-feira, “qualquer proprietário, usufrutuário ou rendeiro de vegetais hospedeiros, e qualquer operador profissional que produza ou comercialize material vegetal hospedeiro”, tendo “conhecimento ou suspeite da presença do inseto, deve informar de imediato os serviços de inspeção fitossanitária da respetiva Direção Regional de Agricultura e Pescas (DRAP) ou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)”.

Com medidas destinadas a quem não seja “operador profissional”, a portaria prevê o “imediato ao corte dos ramos infestados e destruir os detritos vegetais pelo fogo, por trituração ou enterramento no local”, caso de detetem “sintomas da trioza erytreae”, ao passo que, nas zonas demarcadas, a obrigatoriedade é para “o arranque e destruição” dos vegetais hospedeiros.