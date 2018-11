Destinado a sensibilizar os mais novos para as consequências das alterações climáticas e fomentar a floresta autóctone, o ClimaAgir é executado no âmbito da candidatura “Reforço das Capacidades de Adaptação às Alterações Climáticas - Ações de Comunicação e Sensibilização na Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra (CIM-RC)”, sendo apoiado em mais de 200 mil euros por fundos comunitários.

O secretário de Estado reforçou a importância das florestas na prevenção e combate das alterações climáticas, lembrando que são o "único sumidouro" das 60 toneladas anuais de carbono libertadas para a atmosfera em Portugal.

As florestas portuguesas absorvem todos os anos 10 toneladas, quantidade que precisa de aumentar, frisou Miguel João de Freitas.

O governante destacou também o papel das florestas no combate a situações climatéricas extremas, como foi o caso da tempestade tropical Leslie.

"As matas foram a primeira barreira à entrada do Leslie no continente, protegendo as populações", disse o secretário de Estado.