“Preservar estes espaços de cultura também passa por promover o turismo de uma forma diferente, também passa por arranjar formas de diferenciar o nosso país perante outros países, no panorama global, para chegar também aos turistas e aos potenciais estrangeiros que queremos atrair para Lisboa e para as outras cidades”, declarou a ministra da Cultura, Graça Fonseca, no âmbito da apresentação da plataforma “Comércio com História”, que decorreu em Lisboa, e que culminou com a visita a três lojas históricas na zona do Chiado.

Manifestando-se “particularmente feliz”, Graça Fonseca recordou que a ideia do Governo de criar o projeto “Comércio com História” foi inspirada no programa Lojas com História, criado pela Câmara de Lisboa em 2015, quando estava na autarquia e quando o, agora, primeiro-ministro, António Costa, era presidente do município.

A uma escala nacional, o projeto piloto do “Comércio com História” pretende preservar e promover os estabelecimentos e entidades com história, indicou a ministra da Cultura, considerando que “a dimensão cultural, de identidade e de história é extraordinariamente importante, mas a importância disto para o turismo é muito, muito, relevante”.

Presente na apresentação da plataforma “Comércio com História”, o ministro Adjunto e da Economia, Pedro Siza Vieira, disse estes estabelecimentos, além do valor comercial, têm capacidade de “projetar internacionalmente as cidades e o país”, uma vez oferecem “coisas que são únicas”.