"É natural que quem esteja afastado do seu país durante muito tempo, quando regressa ao país, tenha maiores dificuldades na obtenção de informação, sendo importante o contacto com os gabinetes de apoio aos emigrantes e assim obter esclarecimentos sobre as pensões, a importação de viaturas e a legalização de cartas de condução ou de outros documentos", explicitou à Lusa José Luís Carneiro.

O governante falava no decurso do seminário " O regresso do Emigrantes" que decorreu, em Vimioso, no distrito de Bragança, e que juntou uma plateia composta por antigos e atuais emigrantes.

José Luís Carneiro avançou que há um plano traçado pelo Governo para o regresso dos emigrantes que assenta em três eixos estratégicos: apoios financeiros para os custos das viagens, importação de bens e obtenção de equivalências escolares.

Há ainda um outro eixo estratégico que incide em questões fiscais, em vigor desde janeiro de 2019, e que se traduz no facto de cidadãos portugueses que regressem a Portugal em 2019 e 2020 apenas pagaram 50% sobre o rendimento dos seus trabalhos durante um período de cinco anos.