“O plano de evacuação para a cidade de Goma foi ativado”, escreveu o ministro da Comunicação e porta-voz do Governo, Patrick Muyaya, na plataforma social Twitter.

“O Governo está a discutir medidas urgentes a serem tomadas a partir de agora”, acrescentou o responsável.

A decisão foi anunciada após “uma reunião urgente do Governo sobre a erupção vulcânica em Goma”.

O Nyiragongo entrou em erupção na noite de hoje, com pelo menos um fluxo de lava a descer num dos seus flancos para leste, em direção à fronteira com o Ruanda.

A súbita erupção causou pânico entre a população, com milhares de pessoas a procurarem afastar-se do vulcão.

“Há muita gente na estrada, muitos carros”, afirmou um residente citado pela agência France-Presse (AFP) que colocava a sua família no carro para se dirigir até à cidade de Sake.

De acordo com este residente, os carros “movem-se ao ritmo de um caracol, em três ou quatro vias”, estando “cheios de objetos pessoais”, com colchões nos porta-bagagens ou nos tejadilhos.

Localizada na província de Kivu do Norte, que também faz fronteira com o Uganda, a região de Goma é uma zona de intensa atividade vulcânica localizada no vale do Rift, com seis vulcões, incluindo os vizinhos Nyiragongo e Nyamuragira, que se elevam a 3.470 e 3.058 metros, respetivamente.

A última erupção do Nyiragongo, em 2002, levou milhares a abandonarem as suas casas e provocou centenas de mortos.