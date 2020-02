De acordo com uma nota de imprensa do Governo açoriano, os trabalhadores da Administração Pública Regional da Terceira beneficiam ainda da tolerância de ponto na tarde do dia 24 de fevereiro e na manhã do dia 26 de fevereiro, atendendo “à especificidade, importância e período tradicional de realização das 'danças' e 'bailinhos' característicos da ilha”.

Um outro despacho hoje divulgado dá também dispensa de serviço, “sem prejuízo de quaisquer direitos e regalias”, aos trabalhadores da Administração Pública Regional que queiram participar nas romarias quaresmais que se realizam em São Miguel, Terceira e Graciosa, “desde que fique assegurado o normal funcionamento dos serviços públicos”.