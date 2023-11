“O XIII Governo Regional assumiu desde sempre o setor da saúde como um setor prioritário. Pretende-se, desde sempre, uma assunção de uma política de saúde centrada na promoção da saúde, na prevenção da doença e, obviamente, que nada disto se faz sem a valorização dos profissionais de saúde que diariamente estão no terreno, (...) mas que não devem descurar nunca aquilo que é o maior objetivo do Serviço Regional de Saúde: os nossos utentes”, disse Mónica Seidi.

E prosseguiu: “Reconhecendo que há um caminho a fazer, reconhecendo também que já muito foi feito, mas que obviamente nós não estamos satisfeitos, nem iremos ficar satisfeitos enquanto não conseguirmos atribuir uma acessibilidade neste setor da mesma forma a todos os açorianos”.

A secretária regional da Saúde e Desporto falava esta tarde na comissão especializada permanente de assuntos sociais, na Horta, na ilha do Faial, no âmbito das auscultações aos membros do Governo Regional sobre a proposta de Plano e Orçamento para 2024.

Segundo a governante, a saúde é “uma prioridade” do atual Governo açoriano e “vai naturalmente continuar a ser”.

Mónica Seidi observou que a verba inscrita no plano para 2024 para a Saúde é a “mais elevada da atual legislatura”, tem um aumento de 4%, que corresponde a mais de 1,5 milhões de euros.

Esta verba está distribuída por sete ações, com destaque para as tecnologias da saúde, apetrechamento e modernização.

Como novas ações, destacou que as duas câmaras hiperbáricas que funcionam na região vão ter certificação e manutenção anual, e que em 2024 avançará um projeto-piloto na área da hospitalização domiciliária.

A titular da pasta da saúde também adiantou que vai avançar o Plano Regional de Saúde (já está em fase de finalização e vai ser colocado em discussão pública) e será aplicado um projeto-piloto na área do cancro do pulmão, nas ilhas de São Miguel e Terceira.

Durante a audição, Mónica Seidi também referiu aspetos relacionados com o desporto e as dependências.

Na área das dependências, indicou que, para enfrentar o problema e sendo uma área que “deve ser prioritária”, foi aumentado o valor no plano de investimentos, estando contemplado para 2024 um aumento de 1,8 milhões de euros relativamente ao presente ano.

A governante anunciou, entre outras, que uma das apostas passa pelo aumento das equipas de prevenção na região.

Atualmente existe uma equipa na ilha Terceira e vão ser criadas mais três, nos concelhos de Ribeira Grande e Ponta Delgada (na ilha de São Miguel) e outra na ilha do Faial.

“Percebemos que é necessária uma aposta forte na prevenção. Iremos alocar uma verba muito significativa nestas três equipas”, assegurou a titular da pasta da Saúde nos Açores.

No campo da reinserção, estão previstas verbas destinadas a casas que apoiem os utentes após concluírem o tratamento nas comunidades terapêuticas.

O Orçamento dos Açores para 2024, no valor de 2 mil milhões de euros, é um orçamento “sem endividamento adicional”, revela a proposta de decreto legislativo regional entregue no parlamento.

No Orçamento proposto para 2024, no valor de 2.036.738.347,00 euros, o investimento público direto do Governo Regional ascende a 739,7 milhões de euros, “o que se traduz num significativo aumento de 14,9% relativamente ao ano de 2023”.