O diretor regional dos Transportes dos Açores, Luís Filipe Melo, manifestou-se hoje satisfeito com o início da operação privada de transporte aéreo de carga que liga a região e o continente português a partir de hoje.

“É com grande satisfação que o Governo dos Açores encara esta operação do Consórcio Mais”, afirmou o governante, sublinhando que esta “vem complementar a capacidade de transporte de carga aérea de e para a região”.

Para o diretor regional dos Transportes, citado em nota do executivo açoriano, esta operação “vai servir certamente a economia local e, ainda mais, com a extensão à ilha Terceira”, que acontece três vezes por semana, além das cinco ligações semanais entre o continente português e Ponta Delgada, explica a nota de imprensa do executivo.

O Governo dos Açores mantém o empenho no processo de revisão das Obrigações de Serviço Público (OSP) de carga aérea, uma matéria que depende da definição e aprovação do Governo da República.

Luís Filipe Melo frisou que “mantém-se a intenção de definir as OSP, porque, na perspetiva" do Governo Regional, "são estas que dão garantia de previsibilidade em termos de continuidade, regularidade, frequência e capacidade de serviço”, tendo acrescentado que são estas que "garantem os encaminhamentos de carga e, portanto, uma igualdade tarifária para todas as ilhas que compõem o arquipélago”.

A data prevista para o arranque da presença do Consórcio Mais nos Açores era inicialmente abril, depois passou para setembro, tendo arrancado oficialmente hoje a operação.