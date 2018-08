Para concretizar a exumação dos restos mortais do ditador - uma medida que tem a oposição da família de Franco - o governo do primeiro-ministro Pedro Sánchez optou por um decreto-lei para retirar o corpo de um mausoléu no Vale dos Caídos, nos arredores de Madrid.

Esse mesmo decreto, que reformulará a chamada Lei da Memória Histórica, foi hoje aprovado em Conselho de Ministros, anunciou a vice-primeira-ministra Carmen Calvo. A partir de hoje a família de Franco tem 15 dias para se pronunciar sobre a decisão.

"Estamos a celebrar os 40 anos da Espanha democrática, de uma ordem constitucional estável e madura (…) e não é compatível com um monumento estatal em que a figura de Franco continua a ser glorificada", declarou numa conferência de imprensa.

Segundo Carmen Calvo, a exumação, que recebeu uma forte oposição da família de Franco, poderá ocorrer no final do ano.

O decreto-lei terá ainda de ser aprovado pelo Congresso dos Deputados, em data a definir. Os socialistas são minoritários, mas esperam obter a maioria com o apoio da esquerda radical do partido Podemos e dos nacionalistas bascos e catalães.

A vice-presidente do Governo disse que o Executivo escolherá o local para onde serão transportados os restos mortais de Franco se a família não se manifestar “a tempo e horas”, assegurando-lhe “uma sepultura digna”.

O objetivo é acabar com uma "anomalia democrática, um mausoléu de culto a um ditador", afirmou o porta-voz socialista no Senado, Ander Gil.

O governo baseia-se numa proposta aprovada no Parlamento em maio de 2017, quando o governo era comandado pelo conservador Partido Popular, e que determinava a exumação.

Desde 23 de novembro de 1975, três dias depois de sua morte, o corpo do general Franco está no 'Valle de los Caídos".

O local, um impressionante complexo a 50 km de Madrid, tem uma basílica com uma cruz de 150 metros de altura.