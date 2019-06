Conhecida como “bypass”, esta é “uma solução mecânica que nunca foi tentada em Portugal e tem, naturalmente, de ser bem avaliada” antes de se avançar para a sua eventual aplicação, disse João Matos Fernandes, no final de uma visita aos trabalhos de reforço dunar na praia da Cova Gala.

“Pode ser o 'bypass' uma boa solução? Vamos estudá-la e é isso exatamente o que estamos a fazer”, afirmou, em declarações à agência Lusa.

O ministro do Ambiente e da Transição Energética, que esteve no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra, na companhia da ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, e outros governantes, retomou ideias que defendeu ao intervir no Espaço Cultural e de Convívio dos Pescadores de São Pedro, no Portinho da Gala.

Por duas vezes, na zona dunar e à entrada desta sessão, em que os “projetos de mitigação dos riscos de erosão costeira, cheias e inundações” foram apresentados pelo vice-presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado, o ministro do Ambiente foi interpelado por ativistas do SOS Cabedelo, que preconizam a reposição de 10 milhões de toneladas de inertes, nas praias a sul do Mondego, pelo método 'bypass'.