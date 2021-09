As alterações referem-se à Universidade Lusíada, a Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega e ao CESPU - Instituto Politécnico de Saúde do Norte.

Em comunicado, o Conselho de Ministros explica que no caso da Universidade Lusíada, passou a integrar a Universidade Lusíada-Norte e, por isso, funciona agora nos concelhos de Lisboa, Porto e Vila Nova de Famalicão.

Na Escola Superior de Enfermagem Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega, as alterações foram no seu projeto educativo e no nome: A instituição passa agora a chamar-se Escola Superior de Saúde Cruz Vermelha Portuguesa – Alto Tâmega.

À semelhança da Lusíada, o CESPU - Instituto Politécnico de Saúde do Norte passa a nova Escola Superior de Enfermagem do Tâmega e Sousa, que recebe o nome da primeira.

O reconhecimento de interesse público é um dos requisitos necessários para as instituições privadas poderem integrar o sistema de ensino superior, funcionar e atribuir graus académicos.