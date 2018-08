Dois dias depois daquela associação ter acusado o Governo de "manter adiada a implementação do Plano Estratégico de Expansão do Porto de Leixões", com "graves consequências para a atividade económica", pedindo a construção de um novo terminal, o ministério reagiu apontando imprecisões à acusação.

Considerando "erradas" as afirmações da ACP relativamente aos investimentos no Porto de Leixões e no Novo Terminal de Contentores, informou que "o seu desenvolvimento está em linha com o calendário inicialmente previsto para a sua concretização.

Em complemento, disse estar este de acordo com a "Estratégia para o Aumento da Competitividade da Rede de Portos Comerciais do Continente - Horizonte 2026", aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 175/2017 de 24 de novembro de 2017, que por sua vez antecipa o calendário previsto no Plano Estratégico da APDL".

No comunicado enviado à Lusa, o ministério anunciou que "o lançamento do concurso público internacional" está "previsto para março de 2021" e a "conclusão da obra para novembro de 2023", concluindo ser "um prazo inferior a quatro anos desde o lançamento do concurso até à conclusão da obra", em contraponto com a denúncia da ACP.

Na acusação da ACP, esta entendia "numa perspetiva otimista, dever mediar um período não inferior a quatro anos entre o momento de lançamento do concurso para a sua construção e a conclusão da obra".