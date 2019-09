“Os resultados são promissores”, disse à Lusa fonte oficial do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural.

“No primeiro semestre de 2019 foram já destruídos tantos ninhos quantos os que foram destruídos ao longo de todo o anterior (mais de 5.600)”, referiu a mesma fonte.

Na terça-feira, em declarações à TSF, o ministro da Agricultura, Capoulas Santos, afirmou que nos primeiros seis meses deste ano foram destruídos precisamente 5.645 ninhos, o que significa que “nos últimos três anos já foram destruídos 14 mil ninhos".

À Lusa, fonte oficial do Ministério considera que o balanço do primeiro semestre mostra que o Plano de Ação para a Vigilância e Controlo da Vespa velutina em Portugal adotado pelo Governo em janeiro de 2018 e reforçado no início de 2019, “está a ser eficaz”.